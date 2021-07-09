Dipol FM продлевает дачный сезон

| Фото: Dipol FM | Фото: Dipol FM

Весь июль в эфире Dipol FM разыгрываются призы для дачи и отдыха. Каждое утро с понедельника по пятницу в рубрике "Это почем?" слушателям предлагают узнать стоимость товаров для загородного отдыха.

Кроме приза победитель получает специальную наклейку "Дачный десант" от Dipol FM, которая становится заявкой на участие в суперигре. Наклейку нужно разместить на автомобиле или на видном месте дачного участка, сфотографировать и выложить в соцсети с хэштегами #ДачныйДесантДипольФМ, #АНСова.

Суперприз июля - мангал с печью под казан, шампуры и сам казан. Розыгрыш состоится в конце месяца. Победителя выберут рандомно среди тех, кто выложил фото и выполнил все условия участия, вручать приз приедут радиоведущие.

Шансы на суперприз есть даже у тех, кто не выиграл или даже не участвовал в эфирной игре. Достаточно просто забрать наклейку по адресу пр. Геологоразведчиков, 28а (офис ЗАО "Сибинформбюро") либо ул. Н. Чаплина, 113 (магазин "Открытый огонь") или ул. Грибоедова, 2 (агентство недвижимости "Сова").

Слушайте Dipol FM на частоте 105,6 fm и следите за новостями в официальной группе во "ВКонтакте".