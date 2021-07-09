Жителей Тюмени предупредили о сильном ветре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сильный ветер ожидается в Тюмени 10 и 11 июля, сообщает Единый центр оперативного реагирования города.

10 июля ночью будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит +14…+16 градусов. Днем обещают кратковременный дождь, грозу. Скорость юго-западного составит 6-11 метров в секунду. При грозе порывы ветра составят до 15-18 метров в секунду. На улице установится температура в +27...+29 градусов.

11 июля, по данным Тюменского гидрометцентра, ожидаются дождь и гроза. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на северный 6-11 метров в секунду. При грозе — порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью — +15…+17 градусов, днем +22…+24 градусов.