  • 12 июля 202112.07.2021понедельник
  • USD74,4675
    EUR88,1397
  • В Тюмени 16..18 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тоболяк попался на незаконной ловле стерляди и осетра

Происшествия, 17:09 12 июля 2021

управление на транспорте МВД России по УФО | Фото: управление на транспорте МВД России по УФО

Два уголовных дела в отношении рыбного браконьера возбуждено в Тобольске, сообщает управление на транспорте МВД России по УФО.

Мужчина в период нереста на р. Иртыш в районе п. Епанчина выловил сетями в период нереста 23 стерлядки, одного сибирского осетра, язя и чебака. Причиненный ущерб составил более 30 тысяч рублей. Две особи стерляди, находившиеся в живом виде, были выпущены в реку, остальная рыба изъята и направлена на ихтиологическую экспертизу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# браконьерство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 12.07.2021Тоболяк попался на незаконной ловле стерляди и осетра
15:30 12.07.2021Прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки Tecnam P2002-JF на Ямале
13:36 12.07.2021Следователи выясняют обстоятельства падения девушки с высоты в Тюмени
12:51 12.07.2021Житель Ямала угнал в Тюменском районе иномарку и попал в ДТП