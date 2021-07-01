Тоболяк попался на незаконной ловле стерляди и осетра

| Фото: управление на транспорте МВД России по УФО | Фото: управление на транспорте МВД России по УФО

Два уголовных дела в отношении рыбного браконьера возбуждено в Тобольске, сообщает управление на транспорте МВД России по УФО.

Мужчина в период нереста на р. Иртыш в районе п. Епанчина выловил сетями в период нереста 23 стерлядки, одного сибирского осетра, язя и чебака. Причиненный ущерб составил более 30 тысяч рублей. Две особи стерляди, находившиеся в живом виде, были выпущены в реку, остальная рыба изъята и направлена на ихтиологическую экспертизу.