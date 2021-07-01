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Что должно быть предметом молодежной политики, рассказал на "Сенеже" Павел Белявский

Общество, 16:51 12 июля 2021

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Неформальная социальная структура с развитыми сетями доверия должна быть предметом молодежной политики. Работать нужно с лидерами молодежных сообществ, которые способны вдохновлять и вести за собой остальных.

Такое мнение высказал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, выступая на форуме "Территория смыслов" 10 июля. В мастерской управления "Сенеж" он участвовал в панельной дискуссии о перспективах развития сферы, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

"Если мы идем по пути неформальных социальных структур, в обществе начинает формироваться социальный капитал — именно его в массовом количестве производит молодежная политика. В таком случае модель специалиста по молодежной политике или продюсера молодежных сообществ совмещает в себе лидерский и профессиональный опыт, а центр продюсирования становится точкой доступа к совместной деятельности молодых людей", — отметил Павел Белявский.

В обсуждении приняли участие специалисты из Тульской и Новосибирской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Они поговорили с участниками форума о взаимодействии государства с молодежью.

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# молодежная политика , Павел Белявский , Территория смыслов

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