Четыре проекта тюменских студентов признаны победителями конкурса СИБУРа

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Четыре проекта студентов ТюмГУ вошли в число победителей III конкурса волонтерских проектов в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" СИБУРа, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Студентка педагогический институт им. П. Ершова Ишима, филиал ТюмГУ Анастасия Мамедова реализует проект "Операция "Металл"" - проведение серии мероприятий по сбору и утилизации батареек в учебных заведениях Ишима.

Наталья Войткевич, ТюмГУ - "Бережок" - проведение серии занятий для детей и подростков Тюмени по резьбе по дереву, камню и металлу.

Алексей Гутников, Тобольский педагогический институт им. Д. Менделеева (филиал) ТюмГУ - "ТомСойерФест в Тобольске" - проведение фасадных работ здания XX века в Тобольске.

Валентина Крюкова, Тобольский педагогический институт им. Д. Менделеева (филиал) ТюмГУ - "Безграничные возможности" - проведение серии спортивных и творческих занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

Максимальная сумма гранта для каждого проекта составит 50 тыс. рублей.

Всего по итогам III конкурсного отбора студенческих проектов финансовую поддержку компании и программы "Формула хороших дел" получат авторы 15 проектов.