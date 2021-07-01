  • 13 июля 202113.07.2021вторник
  • USD74,6336
    EUR88,6050
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Четыре проекта тюменских студентов признаны победителями конкурса СИБУРа

Общество, 11:44 13 июля 2021

www.formula-hd.ru

Четыре проекта студентов ТюмГУ вошли в число победителей III конкурса волонтерских проектов в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" СИБУРа, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Студентка педагогический институт им. П. Ершова Ишима, филиал ТюмГУ Анастасия Мамедова реализует проект "Операция "Металл"" - проведение серии мероприятий по сбору и утилизации батареек в учебных заведениях Ишима.

Наталья Войткевич, ТюмГУ - "Бережок" - проведение серии занятий для детей и подростков Тюмени по резьбе по дереву, камню и металлу.

Алексей Гутников, Тобольский педагогический институт им. Д. Менделеева (филиал) ТюмГУ - "ТомСойерФест в Тобольске" - проведение фасадных работ здания XX века в Тобольске.

Валентина Крюкова, Тобольский педагогический институт им. Д. Менделеева (филиал) ТюмГУ - "Безграничные возможности" - проведение серии спортивных и творческих занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

Максимальная сумма гранта для каждого проекта составит 50 тыс. рублей.

Всего по итогам III конкурсного отбора студенческих проектов финансовую поддержку компании и программы "Формула хороших дел" получат авторы 15 проектов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , проекты , СИБУР , студенты , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:22 13.07.2021В Тюменской области обязательной вакцинации пока не будет
11:56 13.07.2021В "Гудвине" тюменцам представят новые блюда, которые пока держат в секрете
11:44 13.07.2021Четыре проекта тюменских студентов признаны победителями конкурса СИБУРа
11:21 13.07.2021У трех дачных маршрутов в Тюмени появятся новые остановки