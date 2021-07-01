У трех дачных маршрутов в Тюмени появятся новые остановки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени с 20 июля изменятся схемы автобусных маршрутов №№ 144, 152 и 152к. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

Так, в схему маршрута № 144 "з-д Медоборудования – с/о "Яровское" будет включена остановка "ул. Луговая" в прямом и обратном направлении.

В маршруты № 152 и № 152к в обоих направлениях включается остановочный пункт "ул. Лебедушка".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.