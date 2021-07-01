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Юные тюменцы отличились на олимпиаде по автомоделированию

Спорт, 17:25 13 июля 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Тюменские спортсмены стали вторыми на Всероссийской олимпиаде по автомоделированию в Ярославле, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Всего участниками всероссийской научно-технической олимпиады стали шесть команд из Тюменской, Ростовской, Ярославской областей, Удмуртской Республики и Санкт-Петербурга. Воспитанники детского технопарка "Кванториум" завоевали второе место в общекомандном зачете.

В личном зачете первые места в своих категориях заняли Александр Прищепа и Владимир Мартьянов. Серебряную награду завоевал Егор Тарелкин. На третьем месте оказались Софья Ударцева, Захар Батырев и Владимир Щербаков. В пятерке лучших также Семен Прищепа, Иван Цепелев и Егор Шаламов.

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# автомоделирование

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