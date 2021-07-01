Благоустройство Тобольского кремля продолжится до октября 2021 года

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Работы по благоустройству кремля продолжаются в Тобольске. В ближайшее время на территории высадят деревья, кустарники и многолетние растения, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Проект благоустройства разработан в 2020 году по заказу компании СИБУР. До октября 2021 года отремонтируют инженерные коммуникации, также высадят более 18 тыс. единиц цветущих растений. Площадь озеленения составит 7,3 тыс. кв. метров.

На территории Тобольского кремля кроме восстановления фасадов исторических зданий были приведены в порядок ограждения, пешеходные зоны и смотровые площадки, выполнен ремонт деформированных участков брусчатки и освещения, завершено устройство пандусов для маломобильных групп. В зонах отдыха установлены скамейки и малые архитектурные формы.