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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Обманувшего тюменца мошенника задержали в Москве

Происшествия, 17:59 13 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские оперативники задержали в Москве подозреваемого в серии мошенничеств, сообщает региональное УМВД.

В полицию города обратился местный житель. Он рассказал, что нашел в Интернете информацию о сдаче квартиры и связался с автором объявления. Собеседник попросил внести задаток. Получив пять тысяч рублей арендодатель перестал выходить на связь.

Стражи правопорядка выяснили, что в полицию разных городов поступил целый ряд заявлений, в которых описывается схожая схема мошенничества. Проанализировав показания потерпевших, оперативники пришли к выводу, что ко всем эпизодам причастен один человек.

Вскоре полицейские установили личность злоумышленника. Подозреваемый находился в Москве, где и был задержан сыщиками из Тюмени во взаимодействии с коллегами из столичной полиции.

Установлена его причастность более чем к 20 преступным эпизодам. Общая сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество".

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# мошенничество , уголовное дело

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