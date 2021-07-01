Обманувшего тюменца мошенника задержали в Москве
Тюменские оперативники задержали в Москве подозреваемого в серии мошенничеств, сообщает региональное УМВД.
В полицию города обратился местный житель. Он рассказал, что нашел в Интернете информацию о сдаче квартиры и связался с автором объявления. Собеседник попросил внести задаток. Получив пять тысяч рублей арендодатель перестал выходить на связь.
Стражи правопорядка выяснили, что в полицию разных городов поступил целый ряд заявлений, в которых описывается схожая схема мошенничества. Проанализировав показания потерпевших, оперативники пришли к выводу, что ко всем эпизодам причастен один человек.
Вскоре полицейские установили личность злоумышленника. Подозреваемый находился в Москве, где и был задержан сыщиками из Тюмени во взаимодействии с коллегами из столичной полиции.
Установлена его причастность более чем к 20 преступным эпизодам. Общая сумма ущерба превысила 100 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество".