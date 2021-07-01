В Тюмени уроженец Саратовской области убил двух мужчин и женщину

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Уроженец Саратовской области осужден на 22 года лишения свободы за тройное убийство в Тюмени. Такой приговор вынес 51-летнему мужчине Тюменский областной суд, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2018 года Канавинский районный суд Нижнего Новгорода объявил жителя Саратовской области в розыск в связи с неявкой в суд для рассмотрения уголовного дела по обвинению его в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в хулиганстве.

Проживая в Тюмени, он, по версии следствия, совершил ряд преступлений.

С 7 по 9 марта 2020 г. он убил мужчину, который пришел к нему домой. Труп вывез в лес.

10 марта саратовец находился в гостях у сожителей и распивал спиртное. В ходе конфликта убил ножом мужчину, а затем его сожительницу, которая стала очевидцем преступления. После этого он вложил погибшим в руки ножи, инсценировав убийство сожителями друг друга.

12 марта 2020 г. мужчина был задержан полицией и 13 марта по решению суда заключен под стражу. Он назвался чужой фамилией. При проведении дактилоскопической экспертизы установлено, что задержанный и находящийся в розыске – это одно лицо.

В июле 2020 г. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил фигуранта дела за незаконное хранение оружия и хулиганство к пяти годам лишения свободы.

Тюменский областной суд с учетом судимости окончательно назначил злоумышленнику 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. После освобождения он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения.

Приговор в законную силу не вступил.