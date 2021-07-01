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Фестиваль "Уха-царица" в Тобольске пройдет в первую субботу августа

Общество, 10:15 14 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гастрономический фестиваль "Уха-царица" в Тобольске пока не намерены отменять. Ежегодное мероприятие запланировано на 7 августа.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в администрации города.

В этом году фестиваль впервые состоится на базе отдыха "Винокурово". Ранее он проходил в туристическом комплексе "Абалак" и курорте "Алемасово".

Сейчас организаторы продумывают программу праздника. Предполагаются конкурсы по приготовлению ухи, в котором примут участие кафе и рестораны Тобольска, "Ловись рыбка" и бардовский пикник "Песни над Иртышом".

Евгений Новоселов

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# Тобольск , Уха-царица

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