В Тюмени застройщик преобразил пляж у озера Круглое

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Очистку пляжа о. Круглое в Тюмени взял на себя застройщик "Меридиан", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На территории возле квартала "Первая линия" была очищена пляжная и парковые зоны, демонтированы опасные сооружения на территории бывшего судостроительного завода.

"Прекрасно, что нас поддержала администрация Тюмени. Было подписано распоряжение о демонтаже заброшенного дебаркадера. Решение полностью соответствует потребностям и интересам жителей близлежащих жилых комплексов. Дебаркадер всегда был магнитом для местной детворы. Опасный объект мог стать причиной травм. Сейчас пляж чистый и красивый", - рассказала директор по правовым вопросам ГК "Меридиан" Ирина Тарасова

Совместная работа по созданию экологичной и безопасной среды – еще один показатель культурного и социально-экономического роста города и Тюменской области в целом, а также прямое выполнение задач национального проекта "Жилье и городская среда".