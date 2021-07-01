В Тюменской области назвали победителей среди управляющих компаний

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый рейтинг управляющих организаций составлен в Тюменской области. По его итогам первое место с одинаковым количеством баллов заняли: ООО "УК "Дуэт", ООО "УК по СЖФ" и ООО "УК "Русь", сообщает региональная жилинспекция.

Работу УК оценивают в балльной системе по нескольким критериям. Ожидается, что рейтинг мотивирует организации эффективнее выполнять свою работу.

В настоящее время в Тюменской области почти 11 тыс. многоквартирных домов, лицензия на управление имеется у 281 организации. Рейтинг рассчитывается по девяти критериям, отражающих полный спектр деятельности УК. Это количество домов, находящихся в управлении, их общая площадь, количество проверок за год и другие.

Главное отличие от предыдущего рейтинга - "живой" онлайн-формат. Раньше он формировался один раз в год и носил заявительный характер, то есть участие в рейтинговании принимали УК, самостоятельно заявившие об этом желании. Теперь рейтингование по показателям эффективности применяется по отношению ко всем управляющим организациям без исключения.

Ознакомиться новым рейтингом управляющих организаций можно по ссылке или на сайте Государственной жилищной инспекции Тюменской области.