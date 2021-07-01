Тюменское вторсырье закупают предприятия из 11 регионов

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

ПЭТ-бутылки, черный и цветной металлолом, алюминиевые банки, различные упаковки, стекло, технические изделия закупают переработчики у мусоросортировочных заводов Тюменской области.

В числе покупателей - предприятия Тюменской, Свердловской, Челябинской, Омской, Владимирской, Ульяновской, Липецкой, Московской, Самарской, Нижегородской областей и Республики Татарстан, сообщает Тюменское экологическое объединение.

С мусоросортировочных заводов Тюмени, Тобольска и Ишима отгружено 30 тыс. т отходов. Это полезные компоненты, которые пошли на переработку.

"Все, что можно отсортировать и спасти, мы спасаем. Шестнадцать наименований вторичного сырья – это полностью реализуемые материалы, - рассказала первый руководитель ООО "ТЭО" Светлана Петренко. - Мы передали перерабатывающим компаниям столько отходов, сколько за год образуют жители Тобольска с населением более 98 тысяч человек. Впечатляющие результаты. Еще три года назад о таких объемах можно было только мечтать".

Приобрести сырье может любая компания во время конкурсных процедур на электронной торговой площадке.

Сортировка мусора — одно из приоритетных направлений в работе Тюменского экологического объединения на ближайшие годы. Национальный проект "Экология", в котором участвует регион, предполагает, что к 2030 году должны быть созданы условия для сортировки 100 % твердых коммунальных отходов. В субъект задача почти выполнена.