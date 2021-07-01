В Тюмени привели в порядок детскую площадку после интернет-публикации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени детскую площадку на ул. Фармана Салманова привели в порядок после ДТП. О необходимости провести работы сообщил обеспокоенный житель в одном из городских сообществ, сообщает ЦУР Тюменской области.

У шлагбаума случилась авария, доставившая дискомфорт жителям: дорожный знак упал, а битое стекло лежало вблизи детской площадки. К публикации тюменец прикрепил фото, где видно последствия ДТП и ненормативное состояние территории. Ситуацию осложняло отсутствие информационной таблички с контактами ответственных лиц.

| Фото: ЦУР Тюменской области ВКонтакте | Фото: ЦУР Тюменской области ВКонтакте

ЦУР Тюменской области зафиксировал этот сигнал и передал его в администрацию города, а затем в управляющую компанию. На следующий день в комментариях под публикацией появились снимки приведенной в порядок территории. Также, по просьбе жителей, на шлагбауме разместили все необходимые контактные данные.