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Тюменка сменила фамилию и забыла о долгах

Общество, 14:36 16 июля 2021

Официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: Официальный twitter-аккаунт ФССП России

Тюменка, задолжавшая 60 тыс. рублей транспортного налога, вышла замуж, сменила фамилию и адрес. Но рассчитаться с долгом ей все же пришлось, сообщает региональное управление ФССП России.

Приставы выяснили, что у должницы есть три автомобиля. Когда истек срок добровольной оплаты, отношении транспортных средств было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.

Однако и это не заставило женщину оплатить долги. Прибыв на место проживания тюменки, приставы узнали, что здесь она больше не живет и ее местонахождение неизвестно.

Ситуацию прояснили в отдел ЗАГС. Как оказалось, должница вышла замуж, сменила фамилию и место жительства. Далее работа по принудительному взысканию долга прошла в установленном порядке. Судебные приставы списали сумму долга с расчетного счета тюменки.

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# долги , судебные приставы

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