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Александр Моор поздравил работников сферы торговли с их профессиональным праздником

Губернатор, 09:07 24 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торговля — своеобразный барометр, безошибочно определяющий и уровень благополучия людей, и экономическую успешность территории, на которой они проживают. В Тюменской области эта отрасль народного хозяйства динамично развивается и демонстрирует высокие показатели.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов сферы торговли с их профессиональным праздником.

По словам главы области, на территории региона работают тысячи объектов торговли, на которых трудятся десятки тысяч человек. А годовой оборот розничной торговли исчисляется сотнями миллиардов рублей. По этому показателю, а также по обеспеченности жителей торговыми площадями, Тюменская область - в числе лидеров среди регионов России.

Радует, что и небольшие розничные магазины шаговой доступности, и крупные торговые центры, и сетевые супермаркеты идут навстречу тюменским производителям, отметил губернатор. На торговых полках всегда присутствует местная продукция. А то, что она востребована и конкурентоспособна, подтверждает успех много лет действующей акции "Покупаем тюменское!".

"Уверен, что торговые предприятия и впредь будут развиваться, обеспечивать население товарами и продуктами, давать рабочие места жителям области. Желаю всем здоровья, благополучия, удачи и новых профессиональных и личных достижений! С праздником! С Днём работника торговли!", - сказал Александр Моор.

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# Алекснадр Моор , День работника торговли

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