В Казанском районе из-за птичьего гриппа начнут изымать домашних птиц

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Домашнюю птицу начнут изымать в Казанском районе из-за птичьего гриппа с 22 июля. Постановление об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает региональный оперштаб.

Изъятие домашней птицы пройдет на части территории пос. Новоселезнево, ограниченной границей берега озера Полковниково и улицами Листьева, Ишимской и Маяковского.

Хозяева изъятой птицы получат компенсацию из областного бюджета.

Напомним, карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен на части территории пос. Новоселезнево Казанского района с 15 июля. Карантин действует на территории шестикилометровой угрожаемой зоны и 11-километровой зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта.