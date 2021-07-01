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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Казанском районе из-за птичьего гриппа начнут изымать домашних птиц

Губернатор, 16:48 16 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Домашнюю птицу начнут изымать в Казанском районе из-за птичьего гриппа с 22 июля. Постановление об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает региональный оперштаб.

Изъятие домашней птицы пройдет на части территории пос. Новоселезнево, ограниченной границей берега озера Полковниково и улицами Листьева, Ишимской и Маяковского.

Хозяева изъятой птицы получат компенсацию из областного бюджета.

Напомним, карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен на части территории пос. Новоселезнево Казанского района с 15 июля. Карантин действует на территории шестикилометровой угрожаемой зоны и 11-километровой зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта.

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# Казанский район , птичий грипп

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