В Казанском районе Тюменской области ввели карантин по птичьему гриппу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен на части территории поселка Новоселезнево Казанского района

Соответствующее постановление правительства Тюменской области 15 июля подписал губернатор Александр Моор.

Кроме того, карантин действует на территории шестикилометровой угрожаемой зоны и 11-километровой зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта.

На период карантина перекрываются все дороги из неблагополучного пункта. В карантинной зоне ограничивается передвижение транспорта. На въезде и выезде из карантинной зоны транспортные средства, которым разрешено передвижение, подлежат обязательной дезинфекции.

Прекращается перемещение птицы внутри эпизоотического очага. Запрещается вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также кормов, инвентаря, оборудования, помета. Приостанавливается торговля птицей.

Ограничительные меры действуют до принятия решения об их отмене не ранее 21 суток со дня уничтожения и утилизации всего восприимчивого поголовья или убоя и переработки условно здоровых птиц, находившихся в неблагополучном пункте, и проведения заключительной дезинфекции.

Напомним, на сегодня карантин по птичьему гриппу действует в Армизонском и Бердюжском районах.