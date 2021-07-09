  • 9 июля 20219.07.2021пятница
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области на территории озера Тундрово введен карантин по гриппу птиц

Общество, 11:04 09 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц введен на территории озера Тундрово Бердюжского района с 8 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает региональный оперштаб.

Ограничения введены в границах эпизоотического очага и неблагополучного пункта озера Тундрово, угрожаемой зоны, включая с. Нестерово и дер. Одышка Бердюжского района. Зона наблюдения установлена на глубину 11 км от границ пункта, включая с. Окунево Бердюжского района и дер. Грачи, Дальнетравное Казанского района.

На период карантина будут закрыты все дороги, ведущие из неблагополучного пункта, выставлены круглосуточные КПП, оборудованы дезбарьеры. Запрещено перемещать птиц внутри эпизоотического очага и вывозить из него птиц, яиц и других продуктов птицеводства.

Постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, на сегодня карантин по птичьему гриппу действует на 15 территориях Армизонского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# карантин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:04 09.07.2021В Тюменской области на территории озера Тундрово введен карантин по гриппу птиц
10:44 09.07.2021В Тюмень придет небольшое похолодание и дожди
10:26 09.07.2021В Тюмени на шести улицах проведут генеральную промывку коллекторов
10:03 09.07.2021Приложение "Телемед 72" позволяет врачам проводить онлайн-консультации