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Юных тюменцев приглашают на бесплатные тренировки по футболу

Спорт, 10:39 17 июля 2021

t-l.ru

Бесплатные тренировки по футболу могут посетить маленькие тюменцы 2015 и 2017 годов рождения. Занятия проходят в рамках проекта "Малыш играет в футбол" на базе футбольного клуба "Юная Сибирь", пишет "Тюменская область сегодня".

По словам тренера ФК "Юная Сибирь" Александра Захарова, тренировки будут проходить до 31 августа.

"Проект "Малыш играет в футбол" мы реализуем на своей площадке в летний период уже не первый год. И он всегда находит своих участников. Задача ребят - понять, интересен ли им футбол, и готовы ли они связать свою жизнь с этим видом спорта", - пояснил он.

Бесплатные тренировки по футболу для детей проводятся по субботам и воскресеньям с 11 до 12 часов на улице Садовой, 64. Обязательна предварительная запись по телефону 8-929-269-09-04.

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# дети , спорт , футбол

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