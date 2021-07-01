  • 17 июля 202117.07.2021суббота
  • USD74,1656
    EUR87,5673
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ишимский легкоатлет Антон Башкатов представит Россию на чемпионате мира

Спорт, 09:18 17 июля 2021

Воспитанник спортивной школы г. Ишима Антон Башкатов победил на дистанции 100 метров и стал вторым на дистанции 200 метров на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике (спорт глухих). Соревнования проходили в Чебоксарах и собрали более 300 спортсменов из 33 регионов страны, сообщает администрация Ишима.

Ишимец тренируется под руководством Олега Скомаровского, Виктора Шишенко и Ольги Катковой.

Антон Башкатов отобран в сборную России для участия в чемпионате мира по спорту глухих, который пройдет в польском Люблине с 23 по 28 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# легкая атлетика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:39 17.07.2021Юных тюменцев приглашают на бесплатные тренировки по футболу
10:21 17.07.2021Тюменские футболисты откроют сезон домашним матчем 24 июля
09:18 17.07.2021Ишимский легкоатлет Антон Башкатов представит Россию на чемпионате мира
17:25 16.07.2021Тюменская дзюдоистка Наталья Кузютина поборется за медали Олимпийских игр