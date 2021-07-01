Ишимский легкоатлет Антон Башкатов представит Россию на чемпионате мира

Воспитанник спортивной школы г. Ишима Антон Башкатов победил на дистанции 100 метров и стал вторым на дистанции 200 метров на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике (спорт глухих). Соревнования проходили в Чебоксарах и собрали более 300 спортсменов из 33 регионов страны, сообщает администрация Ишима.

Ишимец тренируется под руководством Олега Скомаровского, Виктора Шишенко и Ольги Катковой.

Антон Башкатов отобран в сборную России для участия в чемпионате мира по спорту глухих, который пройдет в польском Люблине с 23 по 28 августа.