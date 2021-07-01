  • 17 июля 202117.07.2021суббота
  • USD74,1656
    EUR87,5673
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам рассказали о безопасном пляжном отдыхе

Общество, 18:47 17 июля 2021

t-l.ru

Использование надувного матраса во время купания на реке может привести к трагедии. Его может унести ветром далеко от берега, кроме того, матрас легко сдувается, напоминают тюменцам.

По словам старшего преподавателя Тюменского учебного центра Федеральной противопожарной службы Марии Кичигиной, выбирая плавсредство, стоит обратить внимание на его конструкцию.

"Желательно, чтобы это были несколько независимых надувных частей. Если повредится одна, на воде можно держаться с помощью другой", – пояснила Мария Кичигина.

Также тюменцам советуют не забывать о защите от солнца. Специалисты рекомендуют использовать солнцезащитный крем. Наносить его нужно за 20 минут до выхода на пляж, пишет "Вслух.ру".

"Оптимальное время для загара – 6-7 часов утра. У солнца в этот период теплые лучи, ультрафиолет не агрессивен. В 11 часов обязательно нужно уходить с прямых лучей", – рассказала косметолог Алена Ермакова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# купальный сезон , пляжи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:28 17.07.2021Заболеваемость туберкулезом в Тюменской области снижается
18:47 17.07.2021Тюменцам рассказали о безопасном пляжном отдыхе
18:00 17.07.202118 июля - события дня
17:51 17.07.2021В Тобольске до конца года отремонтируют 78 участков ливневой канализации