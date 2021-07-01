Тюменцам рассказали о безопасном пляжном отдыхе

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Использование надувного матраса во время купания на реке может привести к трагедии. Его может унести ветром далеко от берега, кроме того, матрас легко сдувается, напоминают тюменцам.

По словам старшего преподавателя Тюменского учебного центра Федеральной противопожарной службы Марии Кичигиной, выбирая плавсредство, стоит обратить внимание на его конструкцию.

"Желательно, чтобы это были несколько независимых надувных частей. Если повредится одна, на воде можно держаться с помощью другой", – пояснила Мария Кичигина.

Также тюменцам советуют не забывать о защите от солнца. Специалисты рекомендуют использовать солнцезащитный крем. Наносить его нужно за 20 минут до выхода на пляж, пишет "Вслух.ру".

"Оптимальное время для загара – 6-7 часов утра. У солнца в этот период теплые лучи, ультрафиолет не агрессивен. В 11 часов обязательно нужно уходить с прямых лучей", – рассказала косметолог Алена Ермакова.