Заболеваемость туберкулезом в Тюменской области снижается

| Фото: tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

В Тюменской области сохраняется тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Число впервые выявленных больных, как и количество пациентов, состоящих на диспансерном учете, продолжает уменьшаться, сообщает областной департамент здравоохранения.

По данным на 1 июля на учете по поводу активного туберкулеза состоит 1 тыс. 504 человека, в середине 2020 года эта цифра составляла 1 тыс. 842 человека.

Число заболевших с учетом всех случаев, зарегистрированных в области, включая лиц без определенного места жительства, мигрантов, жителей других территорий, за первое полугодие снизилось на 42. Среди постоянного населения Тюменской области число заболеваний сократилось с 374 до 329.

По словам главного врача областного клинического фтизиопульмонологического центра Натальи Пироговой, хорошая статистика — это результат работы службы по лечению и розыску прекративших лечение пациентов. Это уникальный опыт коллектива центра.

"Мы планируем тиражировать созданные алгоритмы в амбулаторных отделениях Ишимского и Тобольского филиалов, а также в противотуберкулезных кабинетах областных больниц", - рассказала она.

В Тюменской области также применяются современные методы обследования и лечения. В Тюмени и Ишиме работают две бактериологические лаборатории. Это помогает определить у каждого из выявленных пациентов лекарственную устойчивость возбудителя и назначить эффективное лечение.