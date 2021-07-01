В Тюмени волонтеры помогают формировать российский регистр доноров костного мозга

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Волонтеры акции #как2капли и студенты-медики помогают некоммерческой организации – Российскому регистру доноров костного мозга им. Васи Перевозщикова – находить потенциальных доноров в Тюмени. Тематическая акция проходит на площадке креативного пространства Factura 17 июля.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" региональный представитель фонда РДКМ им. Васи Перевозщикова Екатерина Каракеян, организаторы акции сильно помогают ей в освещении проблемы донорства костного мозга.

"Я более шести лет работаю по этой теме, мы собираем кровь для типирования, а сегодня во время акции берем буккальный эпителий. Анализ передается в лаборатории, типируется, определяется фенотип. Все это заносится в базу. Есть база потенциальных доноров, есть база тех, кому нужна пересадка. Эти базы сверяются, если происходит совпадение, то уже звонят донору и спрашивают у него – готов ли он стать реальным донором", - говорит Екатерина.

с личного аккаунта Екатерины Каракеян в Instagram с личного аккаунта Екатерины Каракеян в Instagram

По ее словам, в России, тех, кому нужен костный мозг много – около 5 тыс. человек ежегодно нуждаются в нем, примерно 1 тыс. – дети. И это при том, что населения в стране примерно 140 млн человек, а в регистрах доноров – около 160 тыс. Этого очень мало, потому что совпадения бывают – 1 к 10 тысячам, уточняет Екатерина Каракеян.

Что реально сильно повлияло на сокращение количества доноров - это пандемия.

"Раньше у россиян было больше возможности выехать за границы, получить костный мозг. Когда ввели локдаун, все почувствовали степень тяжести в поиске, доставке костного мозга нуждающимся. Больше стали говорить об этом. Интерес возрос к проблеме поиска доноров", - отмечает Екатерина.

Доноры, вступающие в РДКМ им. Васи Перевозщикова, получают путевку на неделю в Санкт-Петербург, где проводится процедура. Особых льгот, преференций у доноров нет.

"Сейчас обсуждается законопроект о донорстве костного мозга, он немного затормозил, потому что есть разногласия между минздравом и некоммерческими фондами. И там будет прописано, кто такой потенциальный и реальный донор и что им будет в качестве вознаграждений. Хотя в большинстве своем люди становятся донорами не потому, что им что-то нужно, а по велению души", - сказала региональный представитель РДКМ им. Васи Перевозщикова Екатерина Каракеян.

Анжела Лебедева