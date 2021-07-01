В Тюмени определили победителей конкурса научно-технических проектов

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

300 школьников из 14 регионов России участвовали в основном этапе V Всероссийского конкурса научно-технических проектов "Инженерный резерв России-2021", которой прошел в формате образовательной программы на базе "Олимпийской ребячки" по направлениям Школы инженерного резерва, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций Тюменского индустриального университета.

В течение смены ребята вместе с наставниками разработали 22 научных проекта в четырех возрастных категориях по направлениям: проектная химия; прототипирование; робототехника LEGO; робототехника Arduino; VR-моделирование; математическое моделирование; IOT-интернет вещей; создание сайтов; экологический транспорт; промышленный дизайн; программирование на Scratch. Итогом работы стала защита проектов перед жюри.

В младшей возрастной категории победил проект "Приложение для школы и школьников School App", представленный в направлении "Программирование Scratch". Ребята работали под руководством преподавателя ШИР Дарьи Русских.

"Мы программировали приложение, которое поможет облегчить процесс учёбы школьникам. Я также научилась делать мультики в программе Scratch и работать в других программах. А еще я узнала много о маркетинге", - рассказала член команды-победительницы Анна Марченко из Тюмени.

Победителем в младше-средней возрастной категории стал проект "ModelBuild агрегатор поиска строительных сооружений по карте" в направлении "Разработка сайтов", выполненный под руководством Тимура Хабибуллина.

В средней возрастной категории лучшим признали проект "Симулятор квадрокоптера", представленный в направлении "VR-моделирование". Наставником команды в этом направлении выступил Данил Васьков.

"Две недели наша команда трудилась над разработкой VR-симулятора дрона. Было интересно работать в команде над 3D-моделями и узнать много нового в сфере пиар. Возможно, я свяжу свою будущую профессию с этим направлением. Хотелось бы вернуться сюда снова", - поделилась впечатлениями от участия в конкурсе Юлия Лысун из Кургана.

В старшей возрастной категории отметили проект "Сеть проката электролонгбордов", заявленный в направлении "Экологический транспорт" и выполненный вместе с преподавателем ШИР Ильей Калинкиным.

В состав жюри вошли представители Тюменского индустриального университета, а также индустриальных партнеров вуза.

Цель конкурса "Инженерный резерв России" – формирование у детей интереса к развитию и реализации творческого и научно-познавательного потенциала, привлечение ребят к науке и технике, ознакомление их с научно-техническим ресурсом индустриальной отрасли и передовыми разработками.