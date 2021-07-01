Тюменцев приглашают на международный форум "Байкал"

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Жителей Тюменской области приглашают стать участниками международного форума "Байкал", который пройдет с 9 по 14 августа в Иркутске . Регистрация на мероприятие продлится до 26 июля, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Добавим, участниками очной программы форума станут более 400 человек со всей России, еще 200 присоединятся к онлайн-мероприятиям. Им будут доступны шесть направлений: "Туризм", "Предпринимательство", "Молодежные сообщества, "Медиа", "Сибирский кампус" и "Диалог культур".

Встречи с экспертами посвятят разным темам. В их числе - "Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации", "Инновации и стартапы" и "Развитие международного и межрегионального сотрудничества". Также для участников организуют творческие мастер-классы и акции, посвященные Году Байкала в Иркутской области.

Представители регионов в возрасте от 14 до 35 лет попробуют себя во всероссийском конкурсе молодежных проектов. Заявить о своей инициативе можно будет по направлениям "Добровольчество", "Студенческие инициативы", "Инициативы творческой молодежи", "Развитие социальных лифтов", "Молодежные медиа", "Патриотическое воспитание", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Спорт, ЗОЖ, туризм" и "Укрепление семейных ценностей".