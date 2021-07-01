Тюменские офтальмологи лечат отслойку сетчатки глаза методом баллонирования

| Фото: Областной офтальмологический диспансер | Фото: Областной офтальмологический диспансер

Врачи областного офтальмологического диспансера в Тюмени освоили метод баллонирования для лечения отслойки сетчатки глаза, сообщает пресс-служба учреждения.

Такой способ является одним из эффективных. За глаз, в область отслойки сетчатки, вводится специальный баллон, который затем заполняется стерильным физраствором. Образуется шарик, прижимающий разрыв сетчатки. На следующий день после контрольного осмотра, если сетчатка прилегла к глазному дну, врач с помощью лазера делает прижигание. В течение 7-10 дней разрыв сетчатки "зарастает", после чего баллон постепенно сдувают и удаляют.

Баллонирование может проводиться как под общей, так и под местной анестезией, не требует введения множества препаратов и не повредит даже кормящим матерям. Показания к операции хирург определяет строго индивидуально, исходя из типа повреждения сетчатки.