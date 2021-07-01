18 километров дорог отремонтировали в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Ремонт восьми улиц в Тюмени запланирован по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Как сообщает городская администрация, на данный момент работы полностью завершены на шести улицах. Специалисты поменяли дорожное полотно общей протяженностью 18 км.

Продолжается ремонт на ул. Амурской. Дорога не соответствовала нормативам из-за колейности и была включена в план ремонта. Сейчас на участке длиной 1 тыс. 372 метра проложен новый асфальт, отремонтированы тротуары, устроены пешеходные переходы, рабочие укрепляют обочины.

Новый асфальт на ул. Амурской обследует передвижная лаборатория "Трасса". С помощью специальных датчиков машина выявляет колейность и проверяет ровность покрытия.

После завершения всех работ будут взяты пробы асфальта на соответствие нормативов. Только после положительного заключения по итогам лабораторных исследований осуществляется приемка работ и подписание актов. Срок гарантийных обязательств на покрытие - четыре года.

"При ремонте дорог важно учитывать пожелания тюменцев. Для этого организуются совместные выезды и совещания представителей общественных организаций и администрации города. В этом году дорожный ремонт идет быстрыми темпами, нареканий нет", – отметил заместитель председателя общественной палаты города Андрей Голоус.