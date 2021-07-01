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24 нарушения ПДД выявила сплошная проверка на улице Ленина в Тюмени

Общество, 17:56 18 июля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сплошная проверка на трезвость вечером 17 июля на ул.Ленина, 2 в Тюмени. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, выявлено 24 нарушения ПДД.

За полтора часа проверки автоинспекторы визуально оценили состояние нескольких сот тюменских водителей, проезжающих через центр города. Пьяных водителей не выявлено.

Обнаружено семь нарушений правил тонировки, один не читаемый номер автомобиля, три нарушения правил перевозки детей. Один водитель не имел права управления транспортом.

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Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД в Тюменской области привлекли к административной ответственности 17 водителей в состоянии опьянения.

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# Госавтоинспекция , проверка водителей

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