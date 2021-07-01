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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О безопасности во время грозы напомнили тюменцам

Общество, 18:49 18 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О том, какие меры безопасности нужно соблюдать во время грозы, рассказали тюменцам.

По словам начальника управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгения Булкина, не стоит прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом, под высокими металлическими конструкциями. Опасность в грозу представляют водоемы, пишет "Тюменская область сегодня".

Жителям частного сектора рекомендуется закрыть двери, окна, дымоходы, вентиляционные отверстия, не топить печь. Также нежелательно разговаривать по проводному телефону.

"Электрический разряд молнии проходит через компьютер, также как и через телевизор, и может его разрушить. Поэтому недостаточно выключить кнопку из компьютера, нужно выдернуть штепсель из розетки. Но надо отметить, что на многоквартирных домах, где есть громоотводы и заземление в проводке, вероятность того, что разряд пройдет по сети, очень мала", - пояснил он.

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# безопасность , гроза

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