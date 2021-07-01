  • 19 июля 202119.07.2021понедельник
  • USD74,1656
    EUR87,5673
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лекция путешественника Антона Кротова пройдет в тюменской "Конторе пароходства"

Общество, 16:48 19 июля 2021

сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

Лекция путешественника Антона Кротова пройдет в тюменской "Конторе пароходства" 20 июля, начало в 18 часов, сообщают организаторы.

Антон Кротов — автор нескольких десятков книг, посетивший более 80 стран мира и 178 регионов бывшего СССР.

Он расскажет, как путешествовать по всему миру автостопом, пешком, на электричках и поездах, не тратя много денег, ответит на вопросы и привезет свои книги.

Вход бесплатный по регистрации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Контора пароходства , путешествия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 19.07.2021Серебряные волонтеры рассказали ишимцам о пользе вакцинации от COVID-19
16:48 19.07.2021Лекция путешественника Антона Кротова пройдет в тюменской "Конторе пароходства"
16:37 19.07.2021Детям из малоимущих семей платформа Учи.ру доступна 12 месяцев
16:24 19.07.2021О каждом районе и городе региона - в новом спецпроекте "Тюменской области - 77"