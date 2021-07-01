Лекция путешественника Антона Кротова пройдет в тюменской "Конторе пароходства"

| Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

Лекция путешественника Антона Кротова пройдет в тюменской "Конторе пароходства" 20 июля, начало в 18 часов, сообщают организаторы.

Антон Кротов — автор нескольких десятков книг, посетивший более 80 стран мира и 178 регионов бывшего СССР.

Он расскажет, как путешествовать по всему миру автостопом, пешком, на электричках и поездах, не тратя много денег, ответит на вопросы и привезет свои книги.

Вход бесплатный по регистрации.