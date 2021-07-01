Тюменки еще успевают подать заявку на образовательную программу "Мама-предприниматель"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в федеральной образовательной программе по развитию женского предпринимательства "Мама-предприниматель" приглашают тюменок. Мамы, которые хотят открыть свое дело, смогут бесплатно пройти тренинг и получить знания в области менеджмента, финансов и маркетинга.

Прием заявок заканчивается 19 июля. Старт программы - 26 июля.

Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект. По итогам рассмотрения заявок в интенсиве примут участие до 35 женщин. Кроме базовых знаний в области предпринимательства, каждая их них получит возможность выиграть грант на реализацию бизнес-идеи от благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее", сообщает региональный центр "Семья".

Возможность заняться собственным бизнесом рассматривают 67% женщин в России, при этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% – не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний. Тюменская область – не исключение.

За несколько лет в программе приняли участие более 5 тыс. 600 женщин по всей России. По результатам оценки программы, более 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес. В Тюменской области программа проходит при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области и центра "Мой бизнес".

К участию в программе приглашают женщин в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года.

"Мама-предприниматель" в Тюменской области проходит третий год – в прошлый раз победу одержала Дарья Арутюнян с проектом "Реновация". Она поделилась мнением, что эта программа – подарок для женщин, особенно в декрете, когда возможностей реализовать свои идеи не так уж и много.