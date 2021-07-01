На железнодорожных переездах Свердловской магистрали произошло четыре ДТП за полгода

| Фото: РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Четыре столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом произошло за первое полугодие 2021 года на Свердловской магистрали. В них пострадало четыре человека, сообщает пресс-служба СвЖД.

Два ДТП произошло в Свердловской области, по одному – в Тюменской области и Югре. Причиной всех аварий стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта. За аналогичный период прошлого года произошло шесть ДТП, пострадали пять человек.

Для предупреждения ДТП на Свердловской магистрали проводят мониторинг состояния и капитальный ремонт железнодорожных переездов, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами. В 2021 году на реализацию программы по повышению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог направлено 72 млн рублей, работы пройдут на 104 объектах.

В рамках профилактических мероприятий проводится разъяснительная работа с водителями на переездах, в автотранспортных предприятиях и автошколах.