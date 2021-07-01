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В Тюмени на улице Свердлова из-за ремонта теплосетей ограничат движение

Общество, 18:59 19 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На участке ул. Свердлова в Тюмени будет временно прекращено движение транспорта. Как сообщает городская администрация, ограничение связано с ремонтом тепловой сети.

Проезд будет закрыт с 28 июля по 20 октября в районе дома №1 по ул. Свердлова. Схемы объезда: улицы 25 Октября, Пристанская и Водников. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

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# ограничение движения

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