В Тюмени стабилизировали качество воды на Метелевском водозаборе

| Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала" | Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканала"

На Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени удалось стабилизировать качество воды. Специалисты дополнительно загрузили в фильтры 15 тонн активированного угля, который абсорбировал запах водорослей и тины, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

Ранее жители Тюмени заметили посторонний запах в водопроводной воде, вызванный сезонными изменениями в реке Тура.

"Нам потребовалось почти два дня, чтобы поочередно освободить и промыть все фильтры, а потом заполнить их углем. Работали круглосуточно и интенсивность запаха удалось снизить еще вчера. Сегодня вошли в штатный режим, в город подается чистая и безопасная вода", - рассказал начальник цеха водоподготовки "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Черкашин.

В настоящее время для полного обновления воды в городском водопроводе, протяженность которого превышает 1,5 тыс. км, специалисты проводят промывку системы водоснабжения. Работы ведутся на магистралях диаметром от 500 до 1000 мм. Из системы будет сброшено более 20 тыс. кубометров воды.

Тюменцам напоминают, что при наличии постороннего запаха, вода, поступающая в город, безопасна и соответствует всем нормам СанПиН.

В 2021 году для комплексного решения вопросов, связанных с появлением посторонних запахов, вызванных сезонными изменениями в реке, начнется реконструкция Метелевских водоочистных сооружений. Проектом предусмотрены модернизация смесителей, отстойников и строительство блока угольных фильтров. Завершить комплекс мероприятий планируется в 2024 году.