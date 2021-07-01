В сёлах Тобольского района до конца года установят 13 детских игровых площадок

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

13 детских игровых площадок установят в сёлах Тобольского района до конца года.

В отдалённой деревне Тахтагул Тобольского района дети уже играют на новой площадке. В селе Абалак выбрали место для будущего городка, деревня Подрезова ждёт поставку и игрового оборудования, сообщает пресс-служба администрации района.

Всего в 2021 году в деревнях и сёлах установят 13 детских игровых комплексов. Деньги на их приобретение и монтаж выделили сельским поселениям из районного бюджета. Главам территорий вместе с жителями населённых пунктов предстоит решить, где будет установлен детский городок и как он будет выглядеть.

"Мы строим работу с учётом общественного мнения. В вопросах благоустройства не должно быть единоличного административного решения. Чтобы сделать населенный пункт более комфортным, очень важно услышать мнение живущих здесь людей. Общественное самоуправление помогает решать эти задачи", - сказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Новые детские площадки в этом году появятся в поселках Прииртышском, Надцы, Сетово, в селах Малая Зоркальцева, Дегтярёво, Ушарова, Карачино, в деревнях Башкова, Сабанаки, Загваздина, Овсянникова, Полуянова и Хмелёва.