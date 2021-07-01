Дмитрий Антипов: динамичное развитие города диктует нам направление и темп работы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

О применении утвержденных стандартов, а также проверенных IT-технологии в организации городского пространства рассказал председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы Дмитрий Антипов.

– Дмитрий Николаевич, в Тюмени полным ходом идет благоустройство. У членов постоянной комиссии налажено взаимодействие со структурными подразделениями администрации для получения оперативной и достоверной информации о ходе строительного сезона?

– Депутаты сумели выстроить системную работу с исполнительными органами власти и сетевыми организациями с перспективой на два-три года. Обследование инженерных коммуникаций проводится заранее, и участки, требующие ремонта и реконструкции, заносятся в график. Трехлетнее планирование позволяет скоординировать действия всех ведомств таким образом, чтобы к моменту выхода на объект подрядчиков по благоустройству все коммуникации были приведены в нормативное состояние. В процессе благоустройства активно участвуют жители: их предложения и замечания принимаются во внимание, если есть технические возможности для их реализации. Такое тесное взаимодействие администрации Тюмени, депутатского корпуса, сетевых компаний и горожан позволяет избежать срывов графика благоустройства.

– С ресурсоснабжающими организациями мы наладили взаимодействие в плане синхронизации работ. Но есть еще капитальный ремонт домов, и нередки случаи, когда работы на одном объекте затягиваются на два-три года: сначала крыша, потом коммуникации, следом косметический ремонт. Получится ли и здесь прийти к комплексному решению?

– Мы к этому стремимся, но не все так просто. Жилищный фонд в Тюмени достаточно изношен и требует серьезных финансовых вложений. Комплексно ремонтировать все дома – чинить крышу, восстанавливать фасад, менять инженерные коммуникации и лифтовое оборудование – очень дорого. Приходится решать проблемы точечно: ремонтировать текущую крышу или усиливать несущие конструкции здания. Конечно, было бы идеально подойти к ремонту объекта в комплексе, но финансово это тяжело. Хотя такие объекты, конечно, есть, в том числе и в моем избирательном округе. В любом случае перед капитальным ремонтом проводится обследование жилищного фонда, и при планировании работ специалисты руководствуются объективными критериями.

– Многие муниципалитеты стремятся внедрять инновации в сфере благоустройства. К примеру, в одном из российских городов начали покрывать столбы краской с песком, чтобы на них нельзя было расклеивать рекламные объявления. В некоторых населенных пунктах нерегулируемые пешеходные переходы решили превратить в произведение искусства и таким образом привлекать внимание водителей к аварийно-опасным участкам. Просто ли реализовать такие инициативы в Тюмени?

– Как строитель, я всегда подхожу к таким вопросам конструктивно. Взять, к примеру, пешеходные переходы: это локации повышенной опасности, поэтому оборудовать их следует в соответствии с требованиями ГОСТа. Я противник того, чтобы это каким-то иным образом визуализировать. Кстати, такая практика в Тюмени была: помните, в районе театра кукол сделали пешеходную зебру из разноцветной брусчатки? Так вот, в итоге вернулись к стандарту, потому что брусчатка оказалась неудобной в эксплуатации. Сейчас на пешеходных переходах устанавливаются новые энергосберегающие светодиодные светофоры, в том числе интеллектуальные, оценивающие интенсивность движения, переходы хорошо освещаются. Надо развиваться именно в плане IT-технологий.

Что касается методов борьбы с вандализмом, упомянутых вами, у нас тоже есть своя практика: например, обтягивать столбы сеткой. Это неправильный путь. Мы должны воспитывать в жителях культуру, а сетка на столбах не даст ничего, кроме ухудшения облика города. Привыкли же мы пользоваться урнами для мусора, а не бросать отходы на тротуар? А всего-то надо было установить эти урны в шаговой доступности. Вот так, работая над поддержанием чистоты, мы и воспитаем в горожанах менталитет. К тому же, какой смысл расклеивать на столбах объявления, если сейчас всю информацию, в том числе рекламную, люди ищут в интернете?

– Можете вспомнить тюменские ноу-хау в сфере благоустройства?

– Навскидку, пожалуй, нет, зато с уверенность могу сказать, что город активно развивается в плане внедрения новых технологий. Взять, к примеру, организацию парковочного пространства с помощью мобильного приложения, разработанного в сотрудничестве с Тюменьгортрансом. Параллельно совершенствуется организация работы городского транспорта: пересматриваются маршруты движения, увеличивается количество автобусов, чтобы обеспечить непрерывный пассажиропоток. Планируется сделать поездку с пересадками из одной части в города в другую единожды оплачиваемой. Пока нет четкого понимания, как реализовать эту идею, чтобы и людям было комфортно, и случаев злоупотребления избежать. Думаю, не стоит подводить все, что делаем, под ноу-хау. Динамичное развитие города диктует нам темпы работы и направления, в которых необходимо двигаться, чтобы обеспечить людям комфортное проживание.

– В реализации многих городских проектов участвуют инвесторы. На участке от Масловского ввоза до Профсоюзного моста до недавнего времени существовал фрагмент старой железной дороги. На ваш взгляд, этот объект мог бы представлять интерес для предпринимателей? Можно было бы там оборудовать, к примеру, что-то вроде аттракциона?

– Использовать железную дорогу в качестве аттракциона нельзя – это объект повышенной опасности. Есть практика, когда в объект инфраструктуры превращают участок железной дороги вместе со зданием старого вокзала и открывают там, к примеру, ресторан. Вот такой подход, думаю, инвесторам был бы интересен при условии выгодного местоположения объекта. Взять, к примеру, тюменскую набережную: там были здания, которые впору было сносить, но нашлись заинтересованные люди, готовые возвести сооружение заново, сохранив его исторический облик.

– К 2023 году улицу Дзержинского сделают полностью пешеходной. Как думаете, целесообразно делать пешеходные улицы в новых микрорайонах или такие проекты больше подходят именно для исторического центра города?

– В новых микрорайонах такие локации тоже есть, но за отсутствием там объектов, представляющих историческую и культурную ценность, их назначение иное: там оборудуют зоны для активного отдыха. Такая площадка есть вдоль улицы Федюнинского на участке от Монтажников для ЖК "Суходолье". Это большая пешеходная зона, куда закрыт доступ для транспорта. Каждый день проезжаю мимо на работу и обратно: горожане с семи утра и до позднего вечера занимаются там спортом и даже устраивают соревнования.

– Как вычисляются эти локации?

– Если брать в пример конкретно вышеупомянутую зону, то от улицы Федюнинского выделен 70-метровый коридор под инженерные коммуникации, а дальше по Генплану идет общеделовая зона до многоэтажных домов. Такая локация как нельзя лучше подходит для пешеходного пространства. Подобная пешеходная зона появится на улице Монтажников от Федюнинского в сторону деревни Патрушева.

В старых микрорайонах, где застройка очень плотная, такие пространства, конечно, организовать не получится. Максимум, что мы можем сделать, – оборудовать там велодорожки.

– В некоторых городах жители пришли к выводу, что не обязательно полностью закатывать улицы в асфальт, и объявили дебетонизацию городского пространства. Мы можем себе такое позволить с учетом нашего ландшафта?

– Вы же понимаете, что развивать дороги необходимо для обеспечения комфортного передвижения, и тут без асфальтирования никак не обойтись. А вот уйти от огромных асфальтобетонных плацев под парковки можно, если жители привыкнут пользоваться крытыми паркингами. Удобно, когда на первом этаже здания располагаются объекты медицины, спорта, развлечения, сферы услуг, а верхние этажи – для машин. Конечно, быстрее и дешевле все закатать в асфальт, но крытые паркинги, с точки зрения привлекательности микрорайона, более эффективны, и мы постепенно движемся в данном направлении, администрация города эти проекты поддерживает.

– Не просто поддерживает, но и предлагает тюменцам самим участвовать в решении вопросов местного значения. Нравится ли вам идея проведения электронного голосования за объекты и проекты благоустройства на интернет-платформах?

– На мой взгляд, очень эффективный механизм вовлечения граждан в жизнь муниципалитета. Люди проводят много времени в соцсетях, и, зачастую, в интернете им бывает проще высказать свою точку зрения. Гаджеты позволяют принять участие в опросе или голосовании из любой точки мира, и охват населения, в этом случае, значительно больше, чем если бы мы устраивали очные встречи. Возможно, стоило бы рассмотреть варианты проведения видеоконференций, ведь когда люди видят друг друга, информация воспринимается иначе. В диалоге рождается истина.

– Вы верно заметили, что тюменцы активно используют интернет-ресурсы для обмена мнениями. Так, в комментариях под постами в соцсетях часто можно встретить отзывы недовольных жителей частного сектора, жалующихся, что они лишены возможности гулять в сквере рядом с домом и проводить активный досуг на обустроенной площадке. Давайте объясним горожанам, почему так происходит: почему в частном секторе Тюмени не строят детские площадки и не разбивают скверы?

– У меня были идеи организовать в частном секторе своего избирательного округа локацию для отдыха, чтобы там могли гулять дети под присмотром родителей, заниматься спортом. Проблема в том, что вся земля в зоне индивидуальной жилой застройки в собственности граждан, за исключением проезжей части и тротуаров, а значит, у нас нет ни юридической, ни технической возможности выполнить там благоустройство. Предлагали сделку собственникам, но они запрашивают такие огромные суммы за свой участок, что застройщикам это просто невыгодно. Все, что может сделать администрация Тюмени и депутатский корпус, – это обеспечивать содержание улиц, строительство и ремонт дорог и тротуаров, оборудование площадок для сбора ТБО и крупногабаритного мусора, газификацию, энергообеспечение и водоотведение.

– Вы коренной тюменец. Изменения, происходящие в городе, заметны местным жителям или преображение очевидно только для тех, кто бывает у нас проездом?

– Я часто езжу по России и, возвращаясь в Тюмень, каждый раз убеждаюсь, как у нас красиво. Мы строим, развиваемся, повышаем качество жизни. По многим показателям Тюмень и регион в целом находятся в лидерах Российской Федерации. Работа, которая ведется в областной столице, дает свои плоды.

Николай Ступников