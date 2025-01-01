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В новогоднюю ночь в Тюмени родилось десять малышей

Общество, 14:03 01 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десять малышей родилось в новогоднюю ночь в Тюмени. Это восемь девочек и два мальчика, сообщает информационный центр правительства региона.

За час до боя курантов появился на свет мальчик Владик. Его вес 3 тыс. 920 гр., рост 54 см. Он закрыл 2024 год. Примечательно, что открыл 2024 год тоже мальчик, его назвали Всеволодом.

Первым ребенком 2025 года стала девочка, ее назвали Алисией. Она родилась 00:31 в родильном доме №2. Малышка весит 3 тыс. 720 гр. и ростом 55 см.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, в родильном доме №2 в 2024 году последней родилась девочка — в 22 часа 50 минут. В новом, 2025 году, первой на свет тоже появилась малышка (в 00:31). Всего с 31 декабря на 1 января здесь появились на свет семь малышей (один мальчик и шесть девочек).

В родильном доме №3 родилась одна девочка (31 декабря в 20:50). В Перинатальном центре — мальчик и девочка.

Годом ранее в Тюмени в новогоднюю ночь родилось 15 детей, из них 12 мальчиков и три девочки.

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# дети , деторождение , Новый год

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