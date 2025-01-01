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Четыре человека получили ранения в дорожных авариях утром в Тюмени

Происшествия, 13:15 01 января 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три ДТП произошло в Тюмени 1 января с 8 до 9 часов утра. Ранения получили четыре человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Последнюю дорожную аварию 2024 года в Тюменской области спровоцировал 30-летний "лишенник" на ВАЗ-2107. Около 19 часов вечера 31 декабря его "Лада" выехала на встречную полосу на ул. Малыгина в Тюмени. Произошло столкновение с автомобилями Haval и Hyundai. В ДТП пострадал 31-летний пассажир "семерки".

Первое ДТП 2025 года произошло около 8 часов утра 1 января у дома №29 на ул. Широтной. Столкнулись два автомобиля, один из водителей получил ушиб. Оба автомобилиста были трезвыми.

Сотрудники призывают автомобилистов быть внимательными на дорогах в сложных дорожных и погодных условиях. Следует выбирать безопасную скорость и беречь себя.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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