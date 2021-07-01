В Тюмени гость зарезал хозяина дома во время пьяной ссоры

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Подозреваемого в убийстве тюменца задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Предварительно, в ночь на 20 июля в частном доме по ул. Революции между двумя мужчинами завязалась потасовка. 39-летний гость достал нож и ударил хозяина дома в грудь. От полученной раны он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование продолжается.