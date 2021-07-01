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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В больницу РЖД в Тюмени привозят неотложных пациентов из хирургических отделений города

Общество, 12:52 21 июля 2021

Тюменский регион СвЖД | Фото: Тюменский регион СвЖД

Учреждения сети "РЖД-Медицина" в Тюмени и Екатеринбурге перевели часть своих мощностей на прием территориальных пациентов из стационаров, перепрофилированных под лечение больных COVID-19, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

В Тюмени в железнодорожную больницу три дня в неделю привозят неотложных пациентов по хирургическому и терапевтическому профилям со всего города.

Центр восстановительного лечения и реабилитации в Екатеринбурге принимает на госпитализацию граждан, перенесших болезнь в тяжелой форме. После окончания основного этапа лечения коронавирусной инфекции реабилитационные мероприятия для них проводят специалисты мультидисциплинарной бригады.

Все больницы сети "РЖД-Медицина" оснащены современным оборудованием, укомплектованы высококлассными специалистами.

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# короновариус , РЖД

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