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Ансамбль народного танца "Зори Тюмени" представит новую программу в сентябре

Общество, 08:13 26 июля 2021

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Программу "Русский сувенир" ансамбль народного танца "Зори Тюмени" представит в Концертном зале им. Ю. Гуляева 11 сентября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

За более чем 40-летнюю творческую деятельность коллектив представлял хореографическое искусство Тюмени в городах России, севера и юга Тюменской области. "Зори Тюмени" - единственный профессиональный ансамбль танца Тюменской области, который за свою творческую жизнь гастролировал в 25-ти странах мира. Ансамбль имеет звание лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей народного искусства.

Художественные руководители – заслуженные работники культуры России Валерий и Галина Арцер. Главный балетмейстер – заслуженный артист России Валерий В. Арцер.

В концертном сезоне 2021-2022 все концерты в выходные дни будут начинаться в 18 часов. 11 сентября состоится первый субботний концерт, который начнётся в это новое время.

Телефон для справок 68-78-78. Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# ансамбль , Зори Тюмени

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