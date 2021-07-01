Ансамбль народного танца "Зори Тюмени" представит новую программу в сентябре

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Программу "Русский сувенир" ансамбль народного танца "Зори Тюмени" представит в Концертном зале им. Ю. Гуляева 11 сентября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

За более чем 40-летнюю творческую деятельность коллектив представлял хореографическое искусство Тюмени в городах России, севера и юга Тюменской области. "Зори Тюмени" - единственный профессиональный ансамбль танца Тюменской области, который за свою творческую жизнь гастролировал в 25-ти странах мира. Ансамбль имеет звание лауреата всероссийских и международных конкурсов и фестивалей народного искусства.

Художественные руководители – заслуженные работники культуры России Валерий и Галина Арцер. Главный балетмейстер – заслуженный артист России Валерий В. Арцер.

В концертном сезоне 2021-2022 все концерты в выходные дни будут начинаться в 18 часов. 11 сентября состоится первый субботний концерт, который начнётся в это новое время.

Телефон для справок 68-78-78. Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.