Сто кустов дикой конопли уничтожили в Калининском районе Тюмени

| Фото: УМВД Тюмени (архив) | Фото: УМВД Тюмени (архив)

Более 100 кустов дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Тюмени. Очаг наркосодержащего растения был обнаружен на территории отдела полиции №7, сообщает городское управление МВД.

Работа проведена в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции "МАК-2021". Главная цель операции – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, а также задержание причастных к незаконному распространению наркотиков.