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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сто кустов дикой конопли уничтожили в Калининском районе Тюмени

Происшествия, 17:05 21 июля 2021

УМВД Тюмени (архив) | Фото: УМВД Тюмени (архив)

Более 100 кустов дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Тюмени. Очаг наркосодержащего растения был обнаружен на территории отдела полиции №7, сообщает городское управление МВД.

Работа проведена в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции "МАК-2021". Главная цель операции – выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, а также задержание причастных к незаконному распространению наркотиков.

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