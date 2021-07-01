В Тобольске в деле о торговле правами появился новый фигурант

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый фигурант появился в деле о торговле водительскими удостоверениями в Тобольске, сообщает областной суд.

Во время расследования установлен еще один человек, который оказывал посреднические услуги в передаче взяток сотрудникам ГИБДД и руководителям автошкол от водителей, желающих приобрести за деньги права категорий D, C и E без сдачи экзаменов.

Мужчине вменяются два преступления — посредничество в передаче взятки и мошенничество. Уголовное дело в отношении него уже рассматривает тобольский суд. По совокупности совершенных преступлений ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, в 2018 году в Тобольске выявили организованную преступную группу из инспекторов ГИБДД и руководителей автошкол, торговавших водительскими правами. Уголовное дело насчитывало 19 томов.

Большая часть разоблаченных участников преступного сообщества уже осуждена к различным срокам лишения свободы.