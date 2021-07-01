Пьяного югорчанина за рулем задержали в Ялуторовске

| Фото: ГИБДД России по Тюменской области | Фото: ГИБДД России по Тюменской области

Жителя города Покачи задержали за пьяную езду в Ялуторовске, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.

43-летний внук приехал к бабушке в Ялуторовск из Югры. Мужчина выпил 200 гр. коньяка в кафе, а потом отправился на машине домой. В переулке Шоссейном его остановили сотрудники ГАИ и провели освидетельствование на алкоголь. Показания составили 1, 59 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водитель уже лишен права управления транспортом за пьяное вождение, и теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное управление в нетрезвом состоянии.