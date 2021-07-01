Тюменский театр "Быть" попал в лонг-лист международной премии "Звезда театрала"

| Фото: Театр-студия "Быть" ВКонтакте | Фото: Театр-студия "Быть" ВКонтакте

Тюменский театр "Быть" вошел в лонг-лист международной премии "Звезда театрала" в номинации "Лучший любительский театр".

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" художественный руководитель, режиссер театра-студии Артём Васильев, в 2020 году они уже попадали в лонг-лист и шорт-лист данной премии.

"В прошлом году впервые в этой международной премии открыли номинацию для любительских театров. Мы были на фестивале любительских театров в 2019 году, выиграли его. В жюри тогда сидел директор международной премии, который и решил, что необходима номинация для любительских коллективов. Но в 2020 году мы дальше шорт-листа не продвинулись. Нам не хватило буквально немого голосов, чтобы победить", - отметил Артём.

По признанию режиссера, для коллектива важно участие в международном конкурсе, потому что оно основано на голосах зрителей и друзей, которые поддерживают театр на протяжении 10 лет.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы открыть театральный центр для детей и подростков, и где наш театр обретет себе дом, сцену и возможность сменить статус. Мы заняты сейчас ремонтом в помещении на улице Котовского, 16а. Запускаем краудфандинговую платформу по сбору средств на ремонт. Разрабатываем проект для участия в грантовом конкурсе. Мы объединились – театр "Быть", мастерская "ТеМа", театр эстрадной песни "Соломинка" - чтобы обрести общий дом", - поделился Артём Васильев.

Добавим, поддержать тюменский театр "Быть" в премии "Звезда театрала" можно, пройдя по ссылке. В сентябре определят участников шорт-листа, и в каждой из 19 номинаций останется три претендента на победу.

Анжела Лебедева