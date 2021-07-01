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Отклонения от нормативов выявила проверка питьевой воды в Тюмени

Общество, 15:19 21 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отклонения от гигиенических нормативов по запаху и содержанию в питьевой воде органических веществ (показатель "перманганатная окисляемость") выявлены по итогам проверки в Тюмени, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

По микробиологическим показателям вода соответствует обязательным требованиям, безопасна в эпидемическом отношении.

Отбор проб прошел на Метелевском водозаборе перед подачей в распределительную городскую сеть и выборочно в мониторинговых точках Тюмени после обращений горожан, которые жаловались на ухудшение качества питьевой воды по органолептическим показателям.

Тюменцам рекомендуется использовать бутилированную воду или применять домашние бытовые фильтры.

На предприятии "Тюмень Водоканал" проводится внеплановая выездная проверка.

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# Водоканал , качество воды , Роспотребнадзор

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