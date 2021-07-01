Тюменских исполнителей фолка ждут на всероссийском конкурсе "Громче"

| фото ИА "Тюменская линия" | фото ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие во всероссийском музыкальном конкурсе "Громче" от Роскультцентра открылся в России. Заявки от музыкантов 18-35 лет, выступающих сольно и в группе, принимают до 19 сентября включительно. Победитель запишет свою песню в профессиональной студии, заключит контракт с международной музыкальной компанией и получит бесплатную консультацию по творческому развитию, сообщает Росмолодежь.

Участники могут представить свои песни, кавер-версии на других языках в жанрах фолк-музыки и стилях этого направления: неотрадиционный фолк, инди-фолк, неофолк, электрик-фолк, фолк-поп, нью-эйдж, фолк-рок, фолк-джаз.

Приглашенные эксперты сформируют лонг-лист из Топ-20 исполнителей, определят четверку полуфиналистов, которые отправятся на бесплатное обучение на площадке Международного культурного форума 2021 в Санкт-Петербурге. В состав жюри вошли: гендиректор ONErpm Russia Надежда Бойчевски, основатель лейбла Gentle Music Сергей Подосинов, солистка группы OYME Ежевика Спиркина, продюсер лейбла Shagor Music Александр Тавадов, автор и продюсер проекта "Стереотипы будущего" Алена Халепо, директор лейбла Sketis Music Максим Яременко.

Еще один победитель из числа полуфиналистов будет определен в специальной номинации "Народное голосование". Поддержать любимого музыканта можно будет ВКонтакте Роскультцентра.

Для участия необходимо зарегистрироваться на АИС "Молодежь России", заполнить анкету и отправить заявку, прикрепив ссылку Яндекс.Диск, Google Диск или YouTube на свою конкурсную работу.