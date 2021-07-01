Александр Моор: снижение бедности – главный показатель деятельности власти

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Задачи по повышению доходов жителей региона обсудили в правительстве Тюменской области на заседании координационного совета по реализации мероприятий, направленных на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Заседание провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Губернатор напомнил, что вопросы занятости и развития регионального рынка труда, уровня доходов населения остаются под пристальным вниманием региональных и муниципальных властей. "В каждом городе и районе есть свои ресурсы, которые можно и нужно использовать для снижения доли населения с низкими доходами", – обратился к участникам совета глава области.

"В сравнении с 2019-м годом среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на 0,5%, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения увеличилась на 3,8%", – сообщил директор областного департамента соцразвития Дмитрий Грамотин.

По поручению губернатора в регионе проведена отработка механизмов и подходов к повышению эффективности работы по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Пилотными площадками стали Ялуторовск и Абатский район. Главные задачи в работе – индивидуальный подход к решению проблем и трудоустройство малоимущих. В качестве эффективных инструментов рассматривается персональный анализ причин бедности, комплексный анализ рынка труда, эффективные и удобные программы обучения, переобучения, в том числе предпринимательской деятельности и т. д.; социальная адаптация малоимущих, в том числе профилактика алкоголизма, оказание помощи в трудной жизненной ситуации и другие.

Одна из мер повышения доходов населения – поддержка самозанятых граждан и субъектов предпринимательства. С докладом об этом выступил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков. Он отметил, что регион оказывает помощь всем желающим развиваться в сфере предпринимательства. Эффективные меры поддержки разработаны как для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, так и для крупного бизнеса, а реализованные за 2018–2019 годы инвестпроекты позволили создать 7 тыс. новых рабочих мест в регионе.

"Снижение бедности – это, на мой взгляд, самый главный интегральный показатель деятельности власти. И это показатель работы всех департаментов региона: соцзащиты, экономики, финансов, инвестиционного блока, а также и муниципалитетов. У каждого в своей части. Потому что если инвестиционные проекты, миллиарды валового регионального оборота, новые рабочие места не трансформируются в конечном итоге в рост доходов наших граждан и снижение количества бедных, то все это просто работа ради работы. Объективные показатели должны свидетельствовать о том, что наши граждане получают больше доходов, и темпы их выше, чем инфляция", – подчеркнул, подводя итоги заседания, губернатор Александр Моор.

Татьяна Тихонова